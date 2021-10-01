Техгруппа не смогла найти нарушений в системе онлайн-голосования в Москве

Версии о нарушениях, которые якобы были допущены в ходе электронного голосования на выборах депутатов в Госдуму в Москве, не подтвердились. Об этом сообщается на сайте технической группы по наблюдению за голосованием.

Пересчет голосов проводился при участии представителей КПРФ. Также в состав экспертной группы вошли независимые эксперты — электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и сопредседатель признанного в России иностранным агентом движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Для анализа результатов голосования техническая группа использовала открытую базу данных блокчейн, опубликованную в обсервере. Во время выборов в эту базу попадали все электоральные транзакции.

Задачами, поставленными перед участниками технической группы, были перепроверка корректности подсчета результатов дистанционного электронного голосования, а также оценка версий о возможных нарушениях, — указано на сайте техгруппы.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы. В результате больше всего голосов набрала партия «Единая Россия» — 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.



По официальным данным, явка на избирательные участки превысила 51%.