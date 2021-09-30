Адвокат оценил извинения испанской НКО за баннеры о «русских проститутках»

Испанская некоммерческая организация Nueva Vida, развесившая в Испании баннеры с именами русских девушек для привлечения внимания к проблеме проституции, принесла за это свои извинения.

Накануне в Россотрудничество пришло письмо от этой НКО, содержание которого оказалось в распоряжении «РЕН ТВ».

Комментируя извинения испанской организации, адвокат Олег Губарев рассказал, к каким последствиям может привести история с баннерами.

«Реклама оскорбила честь и достоинство целой группы людей. Конкретно — русских женщин, проживающих на территории Испании», — отметил он в беседе с телеканалом.

По его словам, оскорбленными себя почувствовали женщины многих славянских народов, однако на плакате упоминалась только Россия. «То есть, по сути, проституции дали гражданство. Это не могло не оскорбить наших людей», — объяснил Губарев.

Он также обратил внимание на то, что в своем обращении Nueva Vida не смогла или не захотела объяснить, почему были выбраны имена русских девушек. Адвокаты ожидают, что извинения будут принесены всем русским женщинам, после чего вопрос будет решаться в судебном порядке, добавил юрист.

«Вред уже нанесен. Даже если будут извинения, снимут все плакаты, у определенной части населения останется ассоциация проституток с русскими», — подчеркнул Губарев в интервью.

Адвокат также указал на нежелание организации признавать тезис, что у проституции нет гражданства. По его мнению, в этом и заключается главная суть непонимания между сторонами.

Губарев привел статистику газеты El Pais, согласно которой 70% проституток в Испании — женщины из стран Латинской Америки, а на всю Восточную Европу приходится всего лишь 17%. При этом число испанских и российских проституток примерно одинаковое.

Баннеры, вызвавшие возмущение у сотрудников посольства РФ в Испании, представляют собой фотографии с «меню», где указаны цены на девушек, в том числе с русскими именами. Российское диппредставительство потребовало принять срочные меры по устранению плакатов и недопущению подобных выходок в будущем.