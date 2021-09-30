Российские дипломаты помогают жителям Донбасса, от которых отвернулся Киев

Жители Донбасса, которым украинские власти не желают предоставлять консульские услуги за рубежом, вынуждены рассчитывать на помощь только российских дипломатов.

И ее им оказывают в рамках правовых возможностей, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, создается впечатление, что Киев полностью отказался от Донбасса и его жителей. С таким отношением сталкиваются и граждане Украины, находящиеся за рубежом, отметил он.

«Украинские консульские учреждения отказываются предоставлять консульские услуги собственным гражданам, выходцам с востока страны, и направляют их в консульства РФ», — цитирует Зайцева ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные случаи являются вопиющими для консульской практики, и российские дипломаты по мере сил и правовых возможностей стараются помочь украинцам, поскольку не считают их чужими.

Флаг Украины. © torange.biz

Зайцев заявил, что враждебное отношение киевского режима к собственным гражданам проявляется на всей территории Украины. «Продолжается дискриминация русскоязычного и русского населения. Людей лишают возможности жить в родной языковой и культурной среде», — приводит его слова агентство. Он добавил, что на практический запрет использования русского языка на Украине указывают и эксперты ООН.

«Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиваться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе и массовых нарушений прав человека, включая дискриминацию национальных меньшинств», — подытожил представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось о переходе с 1 сентября 2020 года всех русскоязычных школ на Украине на преподавание на украинском языке. В РФ считают это дискриминацией русского языка и просят международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать этому адекватную оценку.

Также «Ридус» писал, что на Украине станут штрафовать за использование русского языка в общественных местах.