Международные наблюдатели оценили прошедшие выборы

Международные наблюдатели оценили уровень организации выборов депутатов Госдумы, которые проходили с 17 по 19 сентября этого года. Эксперты пришли к выводу, что процедура голосования была абсолютно прозрачной и безопасной.

«Когда я побывал в Санкт-Петербурге, я увидел высокие стандарты безопасности в условиях пандемии — меня это поразило. Я разговаривал с местными участниками выборов — различными партиями, НКО и наблюдателями. Ничего нелегального и непрозрачного я не нашёл», — рассказал итальянский политолог Джулиано Бифольки, который посетил в дни голосования избирательные участки в Санкт-Петербурге и в Кронштадте.

Депутат бундестага ФРГ Штефан Койтер заявил, что общественный контроль за выборами был организован «идеально».



«Благодаря системе видеонаблюдения каждый участок был на виду. Я побывал в Центре видеонаблюдения и не нашёл ни одного нарушения на выборах», — сказал Койтер.

По мнению правозащитника из Латвии Эйнарса Граудиньша, результаты голосования показали, что «граждане России в целом поддерживают программу правящего режима». В то же время, по словам эксперта, в российском обществе наблюдается увеличение спроса на «левую политику».

Минимум за год до выборов мы наблюдали беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России, его поддерживают и внутри страны те силы, которые представляют себя либеральными и демократичными. Всё это связано с одной целью — не признать легитимность выборов, об этом совершенно откровенно говорят в зарубежных медиа, — отметил Граудиньш.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46%, и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.