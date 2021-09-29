Володин обвинил YouTube в «неприкрытом пренебрежении» к России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал «цивилизованным» решение видеохостинга YouTube о блокировке контента, ставящего под сомнение результаты выборов. Однако Володину не понравилось, что новые правила распространяются только на две страны — США и Германию.

Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальным законам? По отношению к нашей стране и ее гражданам мы считаем такое поведение недопустимым. Что получается? Влиять на ход избирательной кампании и итоги выборов можно везде, но только не в США и Германии, — негодует политик.

Володин отметил, что «правила невмешательства в выборы» должны распространяться на все государства. В противном случае будут поставлены под сомнение основополагающие принципы демократии.

«Почему молчит ПАСЕ? Ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии. Неужели их устраивает такая дискриминация?» — вопрошает Вячеслав Володин.

Напомним, с недавнего времени видеохостинг YouTube не разрешает распространять контент, критикующий результаты президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. По словам представителей платформы, список «исчерпывающим не является». Однако российские выборы в данный перечень, скорее всего, никогда не войдут.