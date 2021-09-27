Американская компания выплатит $1,4 млн за нарушение санкций против России

Американская компания Cameron International, занимающаяся поставками оборудования для нефтегазовой отрасли, выплатит 1,4 млн долларов для урегулирования претензий со стороны властей США.

Дело в том, что «дочку» компании Schlumberger обвинили в нарушении антироссийских санкций и в заключении контрактов с «Газпромом».

По данным Минфина США, в период с июля 2015-го по ноябрь 2016 года руководство Cameron International предоставило российской энергетической компании «Газпром нефть шельф» услуги по осуществлению нефтяного проекта на арктическом шельфе.

В ведомстве сочли это нарушением антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Как писал ранее «Ридус», палата представителей США одобрила новые ограничения против России. За эту инициативу выступили 316 членов, не поддержали ее 113 конгрессменов.

Кроме того, в конгрессе США хотят запретить американским инвесторам торговлю новыми выпусками российских облигаций на вторичном рынке. Палата представителей законодательного органа единогласно поддержала инициативу конгрессмена от Калифорнии Бреда Шермана, который объяснил введение новых ограничений «вмешательством России» в американские выборы.