Володин рассказал о важности своевременной вакцинации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что хотя вакцинация — дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет, важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег и окружающих.

Спикер рассказал, что первую прививку от коронавируса он сделал год назад, в мае этого года ревакцинировался, учитывая снижение антител, а сегодня сделал еще одну прививку.

Он отметил, что пандемия, к сожалению, никуда не ушла, а после летних отпусков и каникул произошел новый всплеск заболеваемости.

По словам Володина, своевременная вакцинация позволяет избежать введения ограничительных мер и снижает количество заболевших.

«Многие мои коллеги, депутаты, уже сделали прививку. Это позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики», — написал он в своем Telegram-канале.

Госдума © Сергей Фадеичев / ТАСС

Володин подчеркнул, что после прошедших выборов необходимо сделать все, чтобы Госдума нового созыва не прерывала свою работу. «Особенно сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет — главный финансовый закон страны. От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан», — добавил он.

Спикер убежден, что выход один — вакцинироваться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента.