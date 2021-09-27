Ученые назвали подростков одним из главных источников заражения COVID-19

Одним из ключевых каналов передачи коронавируса являются подростки, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что, поскольку дети и подростки до 18 лет пока остаются не охваченными вакцинацией, а у учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое, через них функционирует устойчивый канал передачи COVID-19.

Возможно, что постоянная циркуляция через них коронавируса приводит к тому, что поддерживается сама пандемия, — сказал Болибок в беседе с URA.RU.

В свою очередь, вирусолог Максим Скулачев подчеркнул, что, несмотря на то, что подростков меньше, чем остального населения, они являются важным элементом распространения инфекции. «В силу увеличения числа вакцинированных или переболевших вирус ищет себе лазейки и пространство для размножения. Подростки это и дают», — объяснил он в интервью изданию.

По его словам, после вакцинации этой группы населения число заражений уменьшится. «Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного. Подростки распространяют коронавирус, при этом сами они болеют, как правило, достаточно легко», — рассказал биолог.

Он добавил, что несовершеннолетние распространяют коронавирус из-за собственной безалаберности, так как не обращают внимания на боль в горле, кашель и насморк, продолжая общаться с окружающими.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что особенности эпидемической ситуации в России заключаются в том, что коронавирус будут переносить подростки и дети, а COVID-19 будет распространяться в школах и детских учреждениях.