Женщины впервые составят большинство в парламенте Исландии

Согласно окончательным результатам, на выборах в Исландии, проходивших 25 сентября, победила правящая коалиция.

В итоге впервые в парламенте страны (альтинге) будет больше женщин (33), чем мужчин (30).

Как сообщает местная телерадиокомпания RÚV, Партия независимости получила 24,4% голосов и 16 мест в парламенте, а Прогрессивная партия — 17,3% и 13 мест.

Третье место заняло Лево-зеленое движение, возглавляемое премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Оно набрало 12,6% голосов и получило 8 мест в парламенте.

Катрин Якобсдоуттир © EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

Таким образом, три правящие партии будут представлены в альтинге 37 депутатами.

Остальные политические силы, включая Пиратскую партию, набрали в общей сложности менее 10%.

Всего в однопалатном исландском парламенте 63 места, из них 54 распределяются по итогам голосования по шести избирательным округам. Девять оставшихся мест отходят другим партиям.

С 2017 года в стране фактически правила трехпартийная коалиция.