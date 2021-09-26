Женщины впервые составят большинство в парламенте Исландии
- 26 сентября 2021, 23:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Согласно окончательным результатам, на выборах в Исландии, проходивших 25 сентября, победила правящая коалиция.
В итоге впервые в парламенте страны (альтинге) будет больше женщин (33), чем мужчин (30).
Как сообщает местная телерадиокомпания RÚV, Партия независимости получила 24,4% голосов и 16 мест в парламенте, а Прогрессивная партия — 17,3% и 13 мест.
Третье место заняло Лево-зеленое движение, возглавляемое премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Оно набрало 12,6% голосов и получило 8 мест в парламенте.
Таким образом, три правящие партии будут представлены в альтинге 37 депутатами.
Остальные политические силы, включая Пиратскую партию, набрали в общей сложности менее 10%.
Всего в однопалатном исландском парламенте 63 места, из них 54 распределяются по итогам голосования по шести избирательным округам. Девять оставшихся мест отходят другим партиям.
С 2017 года в стране фактически правила трехпартийная коалиция.
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