Запашный назвал тех, кто мог отравить медведей в Челябинске

Комментируя массовую гибель животных в Челябинском зоопарке, известный дрессировщик Аскольд Запашный, рассказал, кто мог отравить медведей и какие цели при этом преследовались.

По его словам, существуют два типа больных людей, которые могли такое сделать. Это экстремисты, стремящиеся уничтожить цирки и зоопарки для того, чтобы доказать всем окружающим, что правда на их стороне, заявил дрессировщик.

«Они ни перед чем не остановятся, для них это сакральная жертва», — сказал он в интервью «РЕН ТВ».

Запашный также отметил, что к убийствам животных могут быть причастны люди, которые намерено их травят, чтобы наблюдать за тем, как они мучаются. «Это просто мерзавцы, садисты, которым нравится смотреть на чужую боль», — пояснил артист.

Дрессировщик добавил, что иногда люди причиняют такой вред животным не намеренно, например, когда кормят их. При этом на табличках, прикрепленных к клеткам, ясно написано, что этого делать нельзя. По мнению Запашного, эти глупцы не хотят зла, но совершают его.

Он также назвал маловероятным сценарий, когда животных травят конкуренты зоопарка или же люди, которые бы хотели заполучить его площадь. При этом Запашный не исключает вариант, что животные отравились во время проведения каких-то санитарных мероприятий — например, при травле крыс. «Может быть, крыса нажралась яда, выбежала на площадку, а медведь ее загрыз и наелся этого же яда», — предположил дрессировщик.

Ранее «Ридус» писал о том, что челябинский зоопарк объявил о своем закрытии на время «проведения следственных мероприятий» после того, как в парке при подозрительных обстоятельствах погибли несколько животных различных видов. Признаки отравления у двух бурых медведей — самца Степана и самки Маши — были обнаружены 23 сентября. В течение суток ветеринары пытались спасти животных, но они все-таки умерли.