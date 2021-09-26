В изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске подозревается участковый

По подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске задержан полицейский.

У следствия есть основания полагать, что он надругался над ребенком вместе со своим другом, неоднократно судимым за убийство, разбой и кражи.

Как рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, вечером 25 сентября к наряду ППС обратилась девочка 2009 года рождения, сообщившая, что подверглась изнасилованию.

По его словам, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершенном преступлении.

«Один из них — помощник машиниста, 1980 года рождения, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй — находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант, 1988 года рождения (поступил на службу в мае 2020 года)», — уточнил Горелых в беседе с изданием Znak.com.

Он добавил, что именно друг участкового, которого по праву можно назвать рецидивистом, обманным путем заманил ребенка в квартиру к полицейскому.

Работа участкового полицейского © URA.RU/ТАСС

Ранее «Ридус» писал о том, что звезду фильма «В бой идут одни старики», украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в изнасиловании 17-летней девушки.



Также сообщалось, что количество изнасилований в Москве за восемь месяцев выросло на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом убийств стало меньше на 21%.