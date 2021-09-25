Беспилотник США много часов проводил разведку у границ РФ и Белоруссии

В течение нескольких часов беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk проводил разведку у западных границ России и Белоруссии.

Согласно данным западных авиационных ресурсов, американский дальний тяжелый беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Он пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем более семи часов курсировал к северу от Калининградской области в небе Литвы.

БПЛА также совершил полет вдоль западной границы Белоруссии и несколько часов барражировал к северо-западу от страны в литовском и латвийском воздушном пространстве.

В результате Global Hawk провел 25 сентября у рубежей РФ и Белоруссии в общей сложности около 14 часов.

Global Hawk © Flickr

Как отмечает «Интерфакс», этот беспилотник предназначен для ведения в течение длительного времени стратегической воздушной разведки на глубине около 250 км. Совершая полет на большой высоте, он способен производить обзор обширных территорий, осуществлять разведку точечных целей и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени, пишет агентство.

Global Hawk со взлетной массой 15 тонн и размахом крыла около 40 м может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров. Его стоимость составляет примерно 140 млн долларов, а час полета обходится в 31 тысячу долларов.