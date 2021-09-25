Объявлены победители фестиваля «Кинотавр»

На 32-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» награды за лучший фильм была удостоена драма Николая Хомерики «Море волнуется раз».

Приз за лучшую режиссуру завоевал Владимир Мункуев, поставивший картину «Нуучча», действие которой происходит в Якутии в конце XIX века.

Лучшим актером был назван Павел Деревянко («Подельники»), а награду за лучшую женскую роль получила дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга Бодрова, снявшаяся в фильме «Море волнуется раз», отмечает ФАН.

Премия за лучший сценарий была присуждена создателям ленты «Капитан Волконогов бежал» Алексею Чупову и Наташе Меркуловой.

Федор Бондарчук и его жена Паулина Андреева © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Награда за лучшую операторскую работу досталась Николаю Желудовичу («Молоко птицы»), а за лучшую музыку — Алексею Ретинскому («Медея»).

В конкурсную программу фестиваля были включены 15 картин. Он проходил с 18-го по 25 сентября в Сочи в формате делового форума.



Жюри возглавляла актриса Чулпан Хаматова.

