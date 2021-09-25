«Ругает свою же страну»: шутка Байдена вызвала гнев у американцев

На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась в Белом доме 24 сентября, президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской.

Неосторожная фраза главы государства вызвала шквал критики в его адрес со стороны американцев.

Все дело в том, что перед тем как пригласить журналистов в Овальный кабинет, Байден заявил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской. Он также предупредил Моди, что представители местной прессы не будут задавать вопросы по существу, и предложил ему не отвечать.

Такой нелестный выпад в сторону американских СМИ возмутил читателей портала Fox News.

«Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?» — отметил один из пользователей.

Многие усмотрели в словах Байдена намерение посягнуть на свободу слова в США:

«Говорит, как настоящий диктатор»

«Его высказывания показывают, что он хочет контролировать нас»

«Белый дом хочет иметь такую же прессу, как у Китая и Северной Кореи, и он близок к этому»

Это уже не первый раз, когда Байден конфликтует с представителями СМИ. В конце августа во время пресс-конференции он повел себя довольно демонстративно, отказавшись отвечать на неудобный вопрос об Афганистане. Прервав общение с журналистами, Байден хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу. При этом он пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.

Как писал ранее «Ридус», во время выступления первой леди в одной из школ Вашингтона глава Белого дома, стоявший рядом с ней, вдруг неожиданно развернулся и, не говоря ни слова, куда-то ушел.