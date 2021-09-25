«Ругает свою же страну»: шутка Байдена вызвала гнев у американцев
- 25 сентября 2021, 19:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась в Белом доме 24 сентября, президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской.
Неосторожная фраза главы государства вызвала шквал критики в его адрес со стороны американцев.
Все дело в том, что перед тем как пригласить журналистов в Овальный кабинет, Байден заявил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской. Он также предупредил Моди, что представители местной прессы не будут задавать вопросы по существу, и предложил ему не отвечать.
Такой нелестный выпад в сторону американских СМИ возмутил читателей портала Fox News.
«Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?» — отметил один из пользователей.
Многие усмотрели в словах Байдена намерение посягнуть на свободу слова в США:
«Говорит, как настоящий диктатор»
«Его высказывания показывают, что он хочет контролировать нас»
«Белый дом хочет иметь такую же прессу, как у Китая и Северной Кореи, и он близок к этому»
Это уже не первый раз, когда Байден конфликтует с представителями СМИ. В конце августа во время пресс-конференции он повел себя довольно демонстративно, отказавшись отвечать на неудобный вопрос об Афганистане. Прервав общение с журналистами, Байден хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу. При этом он пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.
Как писал ранее «Ридус», во время выступления первой леди в одной из школ Вашингтона глава Белого дома, стоявший рядом с ней, вдруг неожиданно развернулся и, не говоря ни слова, куда-то ушел.
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