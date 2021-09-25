Жириновский обвинил КПРФ в сотрудничестве с «пятой колонной»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что другие российские партии тесно сотрудничают с «пятой колонной» и зарубежными центрами, ведущими подрывную работу в РФ.

К такому выводу Жириновский пришел, когда увидел, как «политические партии принимали участие в антипрививочной кампании».

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. ЛДПР была одной из немногих партий, кто поддержал вакцинацию от коронавируса. Остальные, в том числе КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками, чтобы получить голоса», — сказал Владимир Жириновский.

Он также доложил Путину о протестной акции в центре Москвы, которую устроили коммунисты.

«Одни партии трясут страну, другие созидают», — заключил Жириновский.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, а партия «Новые люди» — 13 мандатов.

«По одному мандату получили „Родина“, „Гражданская платформа“, Партия роста, пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.