Теннисистке Весниной вернули украденные медали вместе с коробкой конфет

Грабители, укравшие 11 сентября у олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной золотую и серебряную медали двух Олимпиад, а также драгоценности и другие ценные вещи, вернули знаменитой спортсменке награды.

Спустя почти две недели, а точнее 23 сентября похищенные медали Весниной были возвращены, правда, не лично в руки. Их оставили на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет теннисистка.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет, — рассказал kp.ru источник в полиции Подмосковья. — Положили и записку с извинениями».

Сама Елена Веснина пока не видела свои медали, и подтвердить их возвращение не смогла. «Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — сказала она изданию по телефону.

Елена Веснина © Википедия

Как писал ранее «Ридус», грабители проникли в загородный дом спортсменки в подмосковной Истре вечером 11 сентября, когда Веснина с мужем ездили ужинать.

Взломав дверь, преступники попали в дом и вскрыли сейф, откуда похитили олимпийские награды и драгоценности. Веснина сообщила, что сигнализация в момент ограбления не работала — супруги забыли включить ее перед уходом.

Елена Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призер Олимпиады-2020 в миксте. Трижды (в 2013, 2014 и 2017 году) выигрывала турниры Большого шлема в парах.