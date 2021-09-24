Аналитик назвал срок службы смартфонов

До четырех лет в нормальном режиме могут прослужить хорошие смартфоны при правильной эксплуатации, считает ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом срок службы флагманские аппаратов может достигать пяти-шести лет, отметил он.

По его словам, нормальные телефоны спокойно функционируют четыре года, но через два года, скорее всего, придется поменять аккумулятор.

«Три-четыре года при правильном выборе модели вы не будете испытывать каких-то недостатков в скорости работы, памяти, камер», — сказал Муртазин в беседе с URA.RU.

В свою очередь специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что решение о смене смартфона, в первую очередь, зависит от имеющегося бюджета, однако, не нужно забывать и об актуальных программах для устройств. «Это в зависимости от бюджета, но и от самих приложений, которые используются. Например, сейчас WhatsApp уже хочет прекратить обслуживание устройств на iOS ниже 9, а Android — ниже 6.5», — рассказал собеседник издания.

Напомним, продажи новых моделей iPhone в России начались в пятницу, 24 сентября. Согласно данным на сайте магазина Apple, стоимость самой доступной модификации iPhone 13 в России начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, на IPhone 13 mini — от 69,99 тысячи, на iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

iPhone 13 Pro Max в цвете «Sierra Blue» © Apple

Накануне в пресс-службе сети фирменных магазинов техники Apple re: Store сообщили, что по итогам первых часов предзаказа магазины фиксировали повышенный спрос. При этом самой популярной среди россиян считается самая дорогая модель — iPhone 13 Pro Max.

Примечательно, что место в очереди за новым iPhone в первый день продаж подешевело по сравнению с прошлым годом на 60%, а количество предложений увеличилось в разы благодаря профессиональным перекупщикам, которые осаждают фирменные магазины Apple ради перепродажи смартфонов более занятым россиянам.



Как писал ранее «Ридус», в объявлениях на «Авито» появились даже предложения о продаже коробок из-под новых iPhone 13, причем за немалые деньги.