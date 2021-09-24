Спортсмен из Книги рекордов Гиннесса обманул россиян на миллион рублей

Создатель экстремального шоу «Русские богатыри» Александр Муромский, 11 раз входивший в Книгу рекордов Гиннеса, провернул миллионную аферу.

Мужчина, сгибавший арматуру и разрывавший телефонные справочники на скорость, оказался обычным мошенником.

Перед наступлением летних каникул Муромский сообщил в соцсетях о наборе в детский лагерь Summer vocal camp Junior WordVision Sochi 2021 и пообещал, что занятия вокалом будет вести зарубежный преподаватель Макс Дэвидсон.

При этом силач торопил с оплатой заинтересовавшихся такой возможностью родителей, объясняя такую спешку грядущим повышением цен.

В июле выяснилось, что детский лагерь не откроется, поскольку преподаватель не смог приехать из-за пандемии коронавируса. Два месяца Муромский обещал родителям отдать деньги, которых у него набралось на миллион рублей, но к концу августа перестал выходить на связь.



Теперь даже Дэвидсон, который, по его словам, «доверился этому горе-богатырю», просит спортсмена вернуть семьям деньги.

Родители же обратились к юристам ФБПК и подготовили обращение к генпрокурору с просьбой завести уголовное дело на Муромского, сообщает Baza.