Число случаев COVID-19 в мире снизилось до июльского уровня

Уже четвертую неделю подряд в мире снижается число случаев заражения коронавирусом.

В итоге заболеваемость COVID-19 упала до июльского уровня.

Согласно подсчетам ТАСС, за последние семь дней в мире выявили 3,6 млн заболевших, что на 0,2 млн меньше показателя предыдущего аналогичного периода.

Резко пошла на спад и смертность: за семь дней от коронавируса в мире умерли около 60 тысяч человек, что на 5 тысяч меньше, чем было зарегистрировано неделей ранее.

В США темпы распространения инфекции упали за неделю сразу на 20%, однако смертность продолжает расти и уже достигла 2,4 тысячи летальных исходов в день, что в разы выше, чем в любой другой стране.

Коронавирус © pixabay.com

Снижение темпов распространения инфекции также отмечается в Юго-Восточной Азии. В то же время на Ближнем Востоке наблюдается эпидемический подъем. Главным его очагом остается Турция, где число выявляемых случаев возросло на 10% и несколько раз достигало 28 тысяч в сутки. Ежедневно в стране умирают около 250 заболевших, что соответствует показателям мая, пишет агентство.

О начале очередной волны пандемии объявляют все больше восточноевропейских стран. Рост заболеваемости COVID-19 на Украине стал самым высоким с начала года. Всего за одну неделю число новых случаев возросло в этой стране на 68%, а госпитализаций — на 51%.

Между тем в Западной Европе число случаев заражения коронавирусом стремительно снижается. Во Франции и Испании заболеваемость упала с начала сентября в 2,5 раза, а в Италии сократилась на треть. В то же время в Великобритании по-прежнему регистрируют около 30 тысяч заражений в день, а смертность превысила во вторник 200 летальных исходов в день, достигнув мартовского максимума.

В России за последние сутки выявлено 21 379 новых случаев COVID-19 и 828 летальных исходов.