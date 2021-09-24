Социолог рассказал о восходящем тренде «Единой России»

Партия «Единая Россия» завершила избирательную гонку на «восходящем тренде своей популярности». Такое мнение высказал эксперт Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов.

По его словам, в августе рейтинг «Единой России» составлял 27%, а за первые две недели сентября он увеличился до 29%. Мамонов считает, что рейтинг будет расти еще несколько недель. Это вполне естественно, указал социолог, поскольку многие люди имеют привычку вставать на сторону победителей.

Одним из главных факторов успеха «Единой России» на выборах Михаил Мамонов назвал «удачную компоновку первой пятерки избирательного списка».

У первых двух лидеров пятерки — Сергея Шойгу и Сергея Лаврова — абсолютная известность. По нашим данным, известность Шойгу — 97%, а у Лаврова — 93%. Крайне высокий уровень положительного отношения — порядка 70% от всех опрошенных. Другие лидеры из первой пятерки — детский омбудсмен Анна Кузнецова, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева — тоже имеют немалый уровень популярности, — отметил Мамонов.

Также партии власти помогла поддержка президента РФ Владимира Путина, уверен социолог. Он напомнил, что рейтинг одобрения деятельности главы государства составляет порядка 60%.

«Не стоит, конечно, забывать и о предвыборной кампании, которая стала успешной за счет рекламы и организации в целом. Незадолго до выборов мы задавали вопрос, как изменилось или не изменилось отношение, и группа положительных ответов в числе тех, кто заявляет голосование за партию, выросло в два раза. Это очень высокий показатель», — заключил Михаил Мамонов в интервью газете «Взгляд».

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, а партия «Новые люди» — 13 мандатов.

«По одному мандату получили „Родина“, „Гражданская платформа“, Партия роста, пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.