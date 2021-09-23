Африканцы из Петербурга «продали» «Сампдории» футболиста из датского клуба

В Петербурге задержали четверых африканцев, которые прямо из Северной столицы сумели провернуть мошенническую сделку с продажей игрока датского клуба итальянской «Сампдории».

Узнав, что «Сампдорию» интересует игрок датской команды «Норшеллан», злоумышленники скопировали документы футболиста и открыли счет в банке.

Реквизиты они указали в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне.

«В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба в размере 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников», — цитирует «РЕН ТВ» официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Итальянцы догадались об афере, когда датский легионер так и не появился в расположении команды. Они поняли, что перевели транш в Россию и написали заявление петербургским полицейским.

От полученной за датского футболиста суммы мошенники успели потратить больше 10 миллионов рублей, еще на 57 миллионов наложен арест.

Как объяснил телеканалу футбольный агент Арсен Минасов, в реальности подобные сделки почти никогда так не проходят. «Я должен предоставить потенциальному покупателю возможность посмотреть этого игрока», — отметил он.