В ЕР объявили, когда будут названы кандидаты в руководящие органы Госдумы

На заседании Бюро Высшего и Генерального советов «Единой России» будут предложены кандидатуры в руководящие органы Госдумы.

Предполагается, что заседание пройдет 5 октября.

«Мы предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя фракции и ее структуру», — приводятся слова секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака в Telegram-канале партии.

На совещании с депутатами-членами группы по подготовке первого заседания Госдумы он уточнил, что на партийной площадке также пройдет организационное заседание фракции, а еще одно состоится традиционно накануне пленарного заседания ГД.

Напомним, по итогам проходивших с 17 по 19 сентября выборов в Госдуму «Единая Россия» заняла первое место, получив большинство и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Турчак заявил, что эта победа была чистой и убедительной.

Половину мест в парламенте распределят по спискам партий, которые преодолели пятипроцентный барьер. Другую половину мест получат победители выборов по одномандатным округам.