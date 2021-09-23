Публицист оценил действия отстраненных от игр российских гандболистов

Публицист и спортивный обозреватель Константин Осипов связал скандальное отстранение игроков молодежной сборной РФ по гандболу с трагическими событиями в Перми.

Ранее российские гандболисты оказались замешанными в скандале, произошедшем на чемпионате Европы по гандболу среди юниоров в Хорватии, который проходил в августе. Спортсменов заподозрили в сотрудничестве с лицами, которые занимались ставками.

В результате расследования комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) отстранила от соревнований сразу восьмерых участников команды, а президент ФГР Сергей Шишкарев сравнил действия гандболистов с изменой родине.

Комментируя это высказывание, Осипов заявил, что не видит разницы между ребятами, которые продают результаты своей национальной сборной, и парнем, который взял винтовку и пошел стрелять в Перми или в Казани.

«Это дерево имеет одни и те же корни. Это потерянное поколение, которое не имело нравственных ориентиров», — цитирует публициста ФАН.

Он также подверг критике попытки гандболистов оправдать свои действия низкими зарплатами. Осипов убежден, что главная причина сотрудничества с букмекерами скрывается в бездуховности и безнравственности спортсменов.

Как отмечает издание, молодежная сборная РФ по гандболу заняла на европейском первенстве 15-е место из 16.

В начале июня появилась информация, что российскую теннисистку Яну Сизикову подозревают в умышленном проигрыше на турнире Roland Garros в прошлом году, в рамках которого она и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Патриции Марии Циг и Кристине-Андрее Миту (6:7, 4:6).

На фоне этого скандала известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, что на спортивных ставках зарабатывают не только букмекеры, но и низкооплачиваемые спортсмены, соглашающиеся на договорные матчи