«Жестоко изуродована»: Линда Евангелиста пожаловалась на косметологов

Знаменитая канадская фотомодель Линда Евангелиста рассказал о последствиях неудачной косметической процедуры, в результате которой она была «изуродована».

По ее словам, попытки исправить ситуацию также не удались.

«Тем, кто интересовался, почему я не работаю, в то время как карьера моих сверстниц идет в гору: причина в том, что я была жестоко изуродована из-за процедуры кулскалптинга (вид криогенной липосакции)», — написала модель в Instagram.

Она уточнила, что результат оказался противоположным тому, который был обещан. Дело в том, что количество жировых клеток увеличилось, а не уменьшилось. «И я осталась навсегда обезображенной даже после двух болезненных и неудачных восстановительных пластических операций», — добавила Евангелиста.

Линда Евангелиста © Instagram.com

Модель объяснила, что у нее возникла парадоксальная жировая гиперплазия — редкий побочный эффект, при котором жировая ткань увеличивается, а не уменьшается.

Как утверждает 56-летняя Евангелиста, проведенная ей процедура не только уничтожила ее источник существования, но и стала причиной глубокой депрессии. «В результате я стала затворницей», — призналась она.

Теперь знаменитость собирается подать в суд на компанию, ответственную за неудачную процедуру.

Линда Евангелиста начала карьеру модели в 1980-х, а в 1990-е годы считалась одной из самых популярных топ-моделей.

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