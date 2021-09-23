В выходные дни во Франции могут пройти кислотные дожди

В ближайшие выходные во Франции ожидаются кислотные дожди, заявил глава метеорологической службы телеканала BFMTV Кристоф Персон.

По его словам, такие осадки могут выпасть из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма, входящего в состав Канарских островов.

Метеоролог объяснил свой прогноз тем, что помимо лавы, вулкан на Пальме выбрасывает в атмосферу большое количество оксида серы, в результате чего уже образовалось целое облако газа, содержащее серу, которое может вызвать кислотные дожди на близлежащих территориях.

«Этот вулкан извергает огромное количество серы, по несколько тонн в день. И постепенно, день за днем, эта масса диоксида серы достигнет Франции», — рассказал Персон.

Он считает, что это произойдет из-за того, что сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, вызывающая кислотные дожди. «Это дожди, которые уже идут недалеко от Франции, и которые, безусловно, пройдут у нас на этих выходных», — уточнил синоптик.

Ранее вулканолог Иван Махоткин объяснил в интервью «360», почему извержение вулкана на острове Пальма может продлиться от 24 до 84 дней. По его словам, столь долгая продолжительность извержения связана с тем, что этот вулкан расположен вдоль так называемого трансформного разлома, отходящего от Срединно-Атлантического хребта, где разрастается океаническая кора.

Как пишет газета «Известия», проснувшийся вулкан грозит уничтожить всю курортную зону, а ущерб от извержения уже превысил 400 миллионов евро.

Настоящим спасением для жителей и гостей Пальмы стал остров Тенерифе, сообщает «РЕН ТВ».



ФАН отмечает, что в панике многие семьи уехали и забыли про своих домашних питомцев. В результате их стал принимать приют для животных в Испании.



Напомним, рост сейсмической активности на острове Пальма ранее зафиксировал Национальный географический институт Испании. По данным исследователей, за неделю в районе вулкана Кумбре-Вьеха произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок в 4,2 балла по шкале Рихтера был зафиксирован в минувшее воскресенье.

Стихия уже разрушила около 100 домов. Раскаленная масса доходит в высоту до 6 метров и медленно продвигается в сторону моря. Всего на Пальме из-за извержения вулкана эвакуировали более 6 тысяч человек, среди них около 500 туристов.

В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году, а до этого — вулкан Сан-Хуан в 1949 году.

