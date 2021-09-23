Сенатор Климов: Запад выберет нового лидера оппозиции вместо Навального

Запад выберет вместо блогера Алексея Навального нового лидера российской оппозиции. Навальный не смог повлиять на выборы в Госдуму РФ, а значит, его требуется заменить. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Ребрендинг» Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо ещё раз сделать «ребрендинг»… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого героя. Между прочим, Европейский парламент принял решение поручить своему комитету парламентского сотрудничества найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Евросоюзу, — приводит слова Климова РАПСИ.

По словам сенатора, политики, которые пытались пройти в нижнюю палату парламента с помощью «бренда Навальный», не набрали и 5% голосов избирателей.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.