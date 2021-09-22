Эксперт: Запад не смог дискредитировать выборы в Госдуму РФ

Попытки западных зарубежных структур дискредитировать выборы в Госдуму России полностью провалились. Организаторы диверсионной кампании, прекрасно понимая, что россияне не верят в агрессивную пропаганду Запада, попросту «слили» её. Такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло во время презентации аналитический доклад о механизмах воздействия на ход трехдневного голосования.

«Избирательная кампания по выборам в Госдуму прошла в условиях беспрецедентной информационной войны. Но эти атаки были странными: при всех задействованных Западом средствах, их результаты оказались нулевыми. Все они были проведены настолько бездарно, что никак не повлияли на результаты голосования и общественное мнение в России. Создавалось впечатление, что кампанию взяли и „слили“ те, кто её разворачивал, понимая, что российскому избирателю всё равно на пропаганду Запада», — пояснил эксперт.

Он отметил, что для дискредитации выборов Западом были задействованы "колоссальные мощности" в медиасфере. Однако кампания «сдулась» в первый же день голосования. В результате, указал Манойло, выяснилось, что никакого конкретного плана у организаторов атаки на электоральные институты РФ никогда не было.

Они поняли, что независимо от „лейблов“, которые лепит Запад, выборы всё равно состоятся, избиратели выполнят свой гражданский долг, будет высокая явка, сформируется значительно обновлённый созыв парламента, — подчеркнул Андрей Манойло.

Теперь Запад готовит провокации по линии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: уже есть предварительный доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что выборы в России не могут быть легитимны.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.