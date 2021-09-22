Профессор КубГУ раскритиковал аналитическую заметку Шпилькина о выборах

Профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев раскритиковал аналитическую заметку физика Сергея Шпилькина, посвященную прошедшим выборам депутатов Госдумы.

Шпилькин считает, что выборы были фальсифицированы. По его мнению, если кампания проходила бы честно, то «Единая Россия» должна была получить около 33% голосов избирателей, а не 49,82%. Свои выводы Сергей Шпилькина основывает на анализе явки на отдельных участках в сопоставлении с голосами, отданными на этих участках за ту или иную партию. Картина получается следующей: чем выше явка, тем выше процент за «Единую Россию». Шпилькина называет это явление доказательством фальсификации.

Так называемый „независимый аналитик“ уверяет, что порядка 50% голосов, поданных за партию власти, могут быть сфальсифицированы. Такие выводы автор текста делает на основе якобы созданной им математической модели. Эксперты развенчивают сделанные им заключения. По их мнению, в основе приведенных построений лежит политика, но никак не наука, — заявил Зайцев.

Он отметил, что профессиональные математики уже «неоднократно опровергали результаты расчетов Сергея Шпилькина».

«Погруженный в свои умопостроения, он игнорирует неудобные для него источники информации. Например, данные экзитполов. Кроме того, Шпилькин не считается с фактами. Ну какая может быть фальсификация, когда выборы проходили под прицелом десятков тысяч видеокамер, работавших круглосуточно? Было бы, конечно, интересно, проверить этот так называемый „метод“ например на американских выборах, результаты которых до сих пор вызывают сомнения у десятков миллионов американцев, отдавших свои голоса за Трампа», — заключил Андрей Зайцев.