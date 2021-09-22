«Партия танчиков» прошла в заксобрание Еврейской автономной области

«Партия прямой демократии» («Партия танчиков») набрала 5,93% голосов на выборах законодательного собрания Еврейской автономной области. Таким образом, отныне в региональном парламенте будут представлены не четыре политических силы, а пять.

«Многие уже похоронили эту политсилу. Думали, что за власть она бороться не будет. Теперь же организация стала 15-ой партией, представленной в региональных парламентах», — прокомментировалполиттехнолог Алексей Рапопорт.



Также он заявил, что сайт «Партии танчиков» якобы молчит об успехе. Но это не так. Новость о победе на выборах в ЕАО опубликована на официальном портале организации.

Мандат депутата заксобрания от «Партии прямой демократии» получит врач Татьяна Колнауз.

Отметим, что «Партия танчиков» обогнала «Справедливая Россия — За правду», которая набрала 5,5%.

Первое место на выборах в заксобрание у «Единой России» — 51,86%. На втором месте КПРФ с результатом 19,04% на третьем — ЛДПР с 9,28%.