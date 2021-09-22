Эксперт рассказала о причинах успеха «Единой России» на выборах

Победа «Единой России» на выборах депутатов Госдумы была предсказуемой, поскольку партия «изначально правильно расставила акценты в предвыборной кампании и определила свои приоритеты». Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Во-первых, во главе партийного списка встали люди, за плечами которых реальные дела по защите страны от внешних угроз, развитию образования и здравоохранения, поддержке семьи и детей. Я говорю о министре обороны Сергее Шойгу, главе МИДа Сергее Лаврове, враче Денисе Проценко, главе центра „Сириус“ Елене Шмелеве и уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецове уровень доверия к этим людям практически равен уровню их известности, — заявила Линдигрин.

«Во-вторых, — продолжила эксперт, — партия верно выбрала стратегические посылы для избирателей. Это защита и забота, то, что очень ценится всегда, а особенно сегодня в период пандемии. В-третьих, нельзя не отметить мобилизационную кампанию „Единой России“. Для разных целевых аудиторий был найден свой канал коммуникации и свои слова и смыслы».

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.