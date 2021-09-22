Эксперты «Круга мнений» обсудят мягкую силу России

В четверг, 23 сентября, состоится очередной голосовой чат проекта «Круг мнений». Дискуссия пройдет на площадке Telegram-канала «Денди с Остоженки» при поддержке «Ридуса».

Эксперты обсудят «мягкую силу» России.

«При наличии огромного количества потенциально возможных инструментов „мягкой силы“, — от музыки до образовательных программ, использование нами гуманитарных технологий оставляет желать лучшего. Что не так с русской „мягкой силой“? И что необходимо для создания эффективного инструмента влияния на умы и сердца людей в тех регионах, где у России есть экономические и политические интересы?» — указано в анонсе мероприятия.

Ранее эксперты обсудили растущее влияние Турции в разных регионах мира.