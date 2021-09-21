«Чистота и прозрачность»: в НОМ подвели итоги наблюдения за выборами

Во время выборов ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) получила 723 обращения возможных нарушениях, допущенных в ходе голосования. Из них 450 сообщений оказались фейковыми, 213 касались «незначительных проблем», которые удалось решить на месте, и «только в 21 случае речь шла о реальных нарушениях». Об этом рассказал член Общественной палаты Волгоградской области, член Исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Лукаш, подводя итоги наблюдения за выборами, проходившими с 17 по 19 сентября.

Значимые нарушения после проверок подтвердились на 54 участках. Это 0,05% из 96 000 участков России. В трех регионах — Адыгея, Брянская и Кемеровская области — освобождены от должности председатели избирательных комиссий, где подтвердились вбросы. На стадии попытки совершения выявлено два нарушения в части провокации незаконной агитации и заполнения 14 бюллетеней — материалы направлены в правоохранительные органы, — пишет Лукаш на своей странице в Facebook.

Выявленные нарушения на результаты голосования не повлияли, заверил эксперт. По мнению Лукаша, прошедшие выборы продемонстрировали высокий уровень чистоты и прозрачности.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.