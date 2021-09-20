Франция и ФРГ отказались указывать дислокацию конфликта в Донбассе

В проекте итогового документа возможного саммита «нормандской четверки» Франция и Германия отказались от указания характера и сторон конфликта в Донбассе.

Более того, эти страны не захотели также указывать тот факт, что конфликт проходит на Украине.

Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации на переговорах политических советников и представителей МИД стран нормандского формата. Очередной раунд этих переговоров прошел 17 сентября в онлайн-формате.

По словам источника, поначалу все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта.

«Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию», — отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что французы и немцы вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит «в Украине». Причем ранее никто это не оспаривал. Однако данную правку делегации Франции и Германии сделали своей принципиальной позицией, подчеркнул источник.

По его мнению, созыв в обозримом будущем саммита «нормандской четверки» представляется проблематичным, поскольку реальное урегулирование в Донбассе не входит в политическую повестку Франции, Германии и Украины.



Ранее «Ридус» информировал, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. РФ призывает ЕСПЧ провести объективное расследование событий на Украине и остановить массовое нарушение прав человека. В жалобе фигурируют события в Донбассе, Майдан и Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отреагировал на обвинения со стороны членов Евросоюза, что Россия пытается сделать Донбасс частью своей территории. Песков подчеркнул, что «Россия не планировала и не планирует никого поглощать».