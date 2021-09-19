«Успех „Единой России“ оправдан»: в ИНСОМАР объяснили результаты экзитпола

Партия «Единая Россия» очень хорошо проявила себя в непростой для страны период пандемии коронавируса, поэтому ее успех на выборах в Госдуму вполне оправдан. Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя результаты экзитпола.

Избиратели видели и работу партии в панедемийный период, работу волонтерского движения, которое получало поддержку от единороссов. Кроме того, предвыборная программа «Единой России» стала поистине народной, поскольку она составлялась совместно с обычными гражданами. Среди них были не только сторонники партии, но и другие избиратели. Также свою роль сыграла пятерка лидеров федерального списка единороссов. В него, напомню, вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, врач Денис Проценко и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Это очень уважаемые и знаковые фигуры. Безусловно, они сыграли позитивную роль, — пояснил Потуремский.

Согласно данным опроса граждан при выходе с избирательных участков (экзитпол), проведенного компанией ИНСОМАР, «Единая Россия» набирает 45,2% голосов избирателей. Далее идут КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%) и «Справедливая Россия — За правду» (7,9%). Среди непарламентских политических сил лучший результат продемонстрировала партия «Новые люди», набрав 4,7% голосов избирателей.

Напомним, что выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.