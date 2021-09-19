Пять энергетических компаний закрылись в Британии из-за высоких цен на газ

С начала августа из-за высоких цен на газ в Британии закрылись пять энергетических компаний, а еще 40 могут объявить о банкротстве в ближайшие месяцы.

Как сообщает Financial Times, к газовым сетям в стране подключено более 22 миллионов домохозяйств. При этом 38% топлива идет на отопление жилья, а 29% - на выработку электроэнергии.

По данным издания, около двух третей этих домохозяйств платят по стандартным или предоплаченным тарифам. То есть они защищены от колебаний цен на топливо благодаря тому, что энергетические компании расходуют резервы, накопленные в предыдущие месяцы.

В связи с резким скачком цен на газ о банкротстве объявили уже пять небольших компаний, обслуживающих в общей сложности 570 тысяч домохозяйств.

«Крупные компании также могут закрыться в ближайшие несколько дней», — говорится в публикации.

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Напомним, 15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, скачок стоимости за день составил более чем 20%, ближе к вечеру котировки немного скорректировались — до 880 долларов.



Существует версия, что цены на газ в Европе растут из-за понимания, что хотя «Северный поток — 2» и достроен, он будет запущен только в следующем году.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки российского газа в Европу начнутся до конца текущего года.

Рост стоимости газа в Европе не имеет отношения к России, цены сбалансируются с запуском газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

