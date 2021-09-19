Экзитпол: «Единая Россия» набирает более 45% голосов избирателей

Лидером по итогам выборов в Госдуму по партийным спискам окажется партия «Единая Россия». Она набирает 45,2% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса граждан при выходе с избирательных участков (экзитпол), проведенного компанией ИНСОМАР.

Необходимый для прохождения в Госдуму пятипроцентный барьер преодолевают также другие три парламентские партии — КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%) и «Справедливая Россия — За правду» (7,9%), передает ТАСС.

Среди непарламентских политических сил лучший результат продемонстрировала партия «Новые люди», набрав 4,7% голосов избирателей. Затем идут Партия пенсионеров (3,6%), «Коммунисты России» (1,9%) и «Яблоко» (1,6%).

Напомним, что выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.