найти ×
   
  • USD
    72.56
  • EUR
    85.46
СохранитьСохранено0
×

203534

Разбившийся в США военный самолет повредил два дома

Георгий Самсонов
Место крушения военного самолета в США

Место крушения военного самолета в США

© соцсети

В американском штате Техас потерпел крушение военный самолет.

При падении он повредил два дома. По меньшей мере два человека ранены, сообщает пожарно-спасательная служба города Форт Уорт.

«Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», — говорится в сообщении пожарных в Twitter.

На опубликованных в соцсетях кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся из района малоэтажной жилой застройки.

Уточняется, что в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорту, разбился военный учебно-тренировочный самолет.

Оба летчика катапультировались и были госпитализированы, информирует местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков.

Как известно, в Форт Уорте расположена авиабаза военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Летчики катапультировались.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)