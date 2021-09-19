Погранслужба Польши обнаружила тела трех человек у границы с Белоруссией
- 19 сентября 2021, 20:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Недалеко от польско-белорусской границы обнаружены тела трех человек, сообщила погранслужба Польши.
Тем временем в погранкомитете Белоруссии рассказали, что 19 сентября возле деревни Лесное в метре от белорусско-польской границы было найдено тело женщины без признаков жизни.
В ведомстве уточнили, что рядом находились трое детей, предположительно, от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.
Также отмечается, что на контрольно-следовой полосе были зафиксированы «явные признаки волочения тела из Польши в Белоруссию».
По информации Следственного комитета Белоруссии, погибшей оказалась 39-летняя гражданка Ирака. Она была найдена без обуви, из-за чего не исключена версия наступления смерти от переохлаждения, сообщает «Интерфакс».
Ранее Польша, Литва и Латвия неоднократно заявляли о росте числа нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака, которые пытаются проникнуть на территорию стран из Белоруссии.
В Польше также утверждали, что задержали 13 человек, которые пытались разрушить забор на белорусско-польской границе.
В связи со сложившейся ситуацией министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о намерении построить на границе с Белоруссией прочный забор высотой 2,5 метра.
Правительство Польши обратилось к президенту страны Анджею Дуда с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за возможного наплыва оттуда беженцев и предстоящих учений с участием России.
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