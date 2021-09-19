Зарубежные наблюдатели поделились впечатлениями от выборов в России

Зафиксированные в ходе выборов депутатов Госдумы нарушения носят, как правило, технический характер и на результаты голосования никак не влияют. Об этом заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

«Стоит отметить, что все эти технические нарушения быстро решаются», — сказал Варданян в ходе круглого стола «Роль гражданского общества в обеспечении демократичности электоральных процедур», который состоялся в Общественной палате РФ.

Выборы в России прошли на очень высоком уровне, добавил международный наблюдатель и политолог Оганес Саркисян. По его мнению, властям Армении стоит направить в Москву молодых специалистов, чтобы они могли перенять опыт в организации электронного голосования.

У нас никто никто онлайн-формат на выборах не использует. При этом очень много армян, где-то 20−30%, живут за пределами нашего государства, и эта часть населения зачастую просто исключается из электоральных процессов. Я думаю, стоит прислать в Россию наших молодых специалистов, чтобы они поучились у организаторов дистанционного электронного голосования, — заявил Саркисян.

Общественный эксперт из Эстонии Алиса Блинцова в свою очередь рассказала о своем посещении ситуационного центра Общественной палаты РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан.

«Масштаб наблюдения за выборами меня поразил. В Эстонии такого, к сожалению, нет. И нашей стране, я уверена, нужно этому поучиться. Тогда, возможно, граждане Эстонской Республики станут больше доверять электронному голосованию. Оно, напомню, проводится у нас с 2005 года, однако особого доверия к нему пока нет», — подчеркнула эксперт.

Напомним, что выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.