«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края
- 19 сентября 2021, 19:37
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Партия «Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
На втором месте — КПРФ с 24,74% голосов, на третьем — «Новые люди», которые набирают 12,2%, ЛДПР занимает четвертое место с 11,21%. Партия «Справедливая Россия — За правду» набирает 8,91%.
За места в Госдуме на Камчатке борются шесть кандидатов-одномандадников. Они представляют «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, Партию пенсионеров, «Справедливую Россию — За правду» и «Новых людей», передает ТАСС.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
Войти через социальные сети: