«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края

Партия «Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

На втором месте — КПРФ с 24,74% голосов, на третьем — «Новые люди», которые набирают 12,2%, ЛДПР занимает четвертое место с 11,21%. Партия «Справедливая Россия — За правду» набирает 8,91%.

За места в Госдуме на Камчатке борются шесть кандидатов-одномандадников. Они представляют «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, Партию пенсионеров, «Справедливую Россию — За правду» и «Новых людей», передает ТАСС.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

