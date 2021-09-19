В результате падения автомобиля с горы в Крыму пострадали четыре человека

В районе Форосской церкви в Крыму легковой автомобиль упал в пропасть.

В результате аварии, произошедшей на автодороге Гончарное — Ялта, пострадали четыре человека.

По данным ФАН, травмы различной степени тяжести получили двое москвичей и два жителя Петербурга: 34-летний Иван Линков, 26-летняя Анастасия Рунова, 13-летний Кузьма Я. и 34-летний Владимир Музраев.

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, пострадавшие не являются родственниками. Все они госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики рассказали ТАСС, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а двое других — в состоянии средней степени тяжести.

В Росгвардии уточнили, что в машине находились 13-летний подросток и беременная женщина, пишет агентство.

По информации республиканского МВД, водитель не справился с управлением на скользком после дождя серпантине.