Названа категория людей, устойчивых к коронавирусу

Коронавирусом не могут заразиться люди, болеющие простудой или ОРВИ, заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Однако вскоре после выздоровления риск заражения COVID-19 резко повысится, отметил он.

По его словам, из-за ослабленного предыдущим заболеванием организма, коронавирус может протекать в более тяжелой форме.

Профессор подчеркнул, что болеющий человек не может заразиться вторым вирусом. «Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — объяснил вирусолог в беседе с URA.RU.

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В свою очередь член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что респираторные микст-инфекции весьма распространенное явление, но при этом один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение уже вызовет выработку интерферонов. «Какой из них будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», — пояснил собеседник издания.

Нетесов добавил, что процесс развития микст-инфекции детально никто не исследовал, потому что изучать его без намеренного инфицирования добровольцев исключительно трудно и очень дорого.

Ранее директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что наличие у человека одновременно двух инфекций — коронавируса и гриппа — может привести к утяжелению последнего и даже к летальному исходу. По его словам, такие выводы были сделаны по результатам опытов, проведенных на животных.