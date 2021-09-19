Вирусолог объяснил опасность вируса RSV, от которого нет вакцины

В мире зафиксированы случаи массового заражения детей и подростков респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Как сообщает Би-би-си, детские больницы США, Великобритании, Японии и Швейцарии уже переполнены. RSV, вызывающий воспаление дыхательных путей, чаще всего обнаруживают у младенцев и маленьких детей.

По мнению местных врачей, вспышки этого заболевания связаны с ослаблением иммунитета из-за антиковидных мер. При этом медики отмечают, что RSV до сих пор еще малоизучен.

По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний больницы Нью-Йорка Рабиа Ага, первые случаи заражения детей респираторно-синцитиальным вирусом произошли в апреле этого года. Поначалу врачи полагали, что у детей коронавирус, но позже выяснилось, что они страдают от другого заболевания, рассказал специалист.

В беседе с «360» вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что в первую очередь данный вирус опасен тем, что от него нет вакцины. Он также отметил, что респираторно-синцитиальный вирус не является какой-то новинкой, поскольку врачи лечат его уже давно.

«Это парагрипозный вирус — он всегда был, есть и будет, — объяснил эксперт в интервью телеканалу. — Он не является эпидемическим, это значит, что он не распространяется широко».

При этом Альтштейн признал, что для маленьких детей RSV представляет опасность, так как вызывает пневмонию и поражение верхних или нижних дыхательных путей, а в некоторых случаях может привести к смерти младенца.

Детская больница © Донат Сорокин/ТАСС

Зарубежные врачи считают, что вспышки вируса среди детей произошли отчасти из-за COVID-19. По мнению медиков, во всем виноваты санитарные меры, введенные во всем мире для сдерживания пандемии. Благодаря им люди перестали болеть вирусными заболеваниями, в том числе RSV, и в результате организмы перестали вырабатывать антитела против инфекции.

Однако Альтштейн убежден, что между коронавирусом и RSV нет прямой связи. Он полагает, что вспышки этого вируса начались из-за сезонного подъема.

Ранее инфекционист Георгий Викулов рассказал о выявленном в России новом вирусе NIPAH и оценил риск того, что по разрушительной силе он сравняется с COVID-19. По мнению специалиста, хотя новый вирус, обнаруженный в Индии у летучих мышей, потенциально крайне опасен и сравним по летальности с лихорадкой Эбола, россиянам все же можно его не опасаться.