В Германии появилась партия инопланетных захватчиков

В Германии появилась новая партия AIPD, которая представляет инопланетных захватчиков. Их плакаты со слоганом «Свобода через подчинение!» расклеены в Кёльне едва ли не на каждом углу.

Эксплуатация человека человеком — явление дорогостоящее и неэффективное, считают активисты AIPD. Поэтому, на их взгляд, необходимо добиваться того, чтобы инопланетяне как можно скорее поработили людей.

Порабощение должно быть совершенным. Даже в области размножения. Репродуктивный процесс человека громоздок и непригляден для просмотра. Кроме того, он таит в себе опасности произвольной генетической мутации. AIPD положит конец этой неловкой суете и синтетически воспроизведет оптимизированных по генам людей в центрах разведения, — приводит выдержку из программы партии директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова.

Она отметила, что в Германии зарегистрировать свою партию проще некуда. Необходимо лишь собрать двух-трех друзей, придумать программу и уплатить какие-то пошлины.

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага. В дальнейшем они выберут нового канцлера страны.