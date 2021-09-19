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Москалькова оценила введение новых технологий на выборах

Эдуард Футурье

Татьяна Москалькова. © Агентство «Москва»

Новые технологии, которые сейчас активно применяются Центральной избирательной комиссией, позволяют качественнее наблюдать за выборами. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова и региональные омбудсмены были подключены к онлайн-наблюдению за выборами. Во время видеонаблюдения сотрудниками аппарата федерального уполномоченного были замечены нарушения на избирательном участке № 11 в подмосковной Балашихе.

«В соответствии с соглашением о взаимодействии ЦИК и уполномоченного по правам человека в период подготовки и проведения избирательных кампаний, в адрес Эллы Памфиловой было незамедлительно направлено письмо с просьбой провести проверку. В результате на избирательном участке комиссией ЦИК была изъята и опечатана одна из урн для голосования», — сообщили РАПСИ в пресс-службе Москальковой.

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