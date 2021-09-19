Кандидат от «Единой России» избран главой Карачаево-Черкесии

Парламент Карачаево-Черкесии переизбрал Рашида Темрезова главой региона. Кандидатуру Темрезова предложила партия «Единая Россия».

В тайном голосовании регионального парламента с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50. Все они отдали свои голоса за кандидата-единоросса.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что Рашиду Темрезову удалось собрать хорошую команду управленцев, которая успешно решает задачи, касающиеся экономического развития региона и повышения качества жизни.