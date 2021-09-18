Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу
- 18 сентября 2021, 20:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Обыграв команду Гватемалы со счетом 4:1, сборная России заняла первое место в группе на чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Литве.
Голы забили Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артем Антошкин.
Соперник россиян по 1/8 финала определится позднее.
На групповом этапе российская команда также разгромила египтян (9:0) и победила сборную Узбекистана (4:2).
В финальной части чемпионата мира принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре сборные, показавшие третий результат.
Российская сборная выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union), а на футболках игроков вместо герба размещена надпись «Наши парни».
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