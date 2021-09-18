Украинские пограничники нашли под прицепом грузовика 16-летнего афганца

На украинско-румынской границе под прицепом грузовика был обнаружен 16-летний гражданин Афганистана.

Во время осмотра фуры на пропускном пункте «Порбуное» его нашли украинские пограничники.

Юноша прятался на запасном колесе и планировал незаконно попасть на территорию Румынии.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, афганец ехал так уже третьи сутки и собирался в итоге добраться до Франции.

Также выяснилось, что водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал о том, что с ним едет мигрант.

Украинские пограничники накормили подростка и дали ему время прийти в себя. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что нескольких чиновников из Торгово-промышленной палаты Украины занимались легализацией мигрантов, которая заключалась в том, что жителей стран Ближнего Востока и Средней Азии завозили под видом иностранных бизнесменов. Таким образом, нелегалы беспрепятственно въезжали в Евросоюз или оформляли разрешение на работу в республике.

Как писал «Ридус», сейчас особо обостряется проблема афганских беженцев, стремящихся в Европу. В числе стран, которые пострадают первыми, называют Германию. В ФРГ уже обосновалась четвертая по величине диаспора афганцев в мире. Больше только в Иране, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.