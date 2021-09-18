Глава профсоюза химиков рассказал об удобстве трехдневного голосования

Трехдневный формат голосования, который был введен в связи с пандемией коронавируса, оказался очень удобным для россиян, работающих на предприятиях непрерывного цикла производства. Об этом рассказал председатель Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов.

«Для нас, химиков многодневное голосование очень удобно. Наше производство предполагает непрерывный цикл. По старому стилю был один выходной в воскресенье, и этот выходной был днем голосования. У кого-то на воскресенье могла выпасть смена. Конечно, такое обстоятельство было крайне неудобным. А теперь люди спокойно могут пойти на работу, потому что по графику у них были выходные дни и они смогли выразить свое волеизъявление», — заявил Ситнов в интервью «ФедералПресс».



Еще трехдневное голосование удобно для тех, у кого есть дача, считает глава профсоюза химиков.

«Для дачников как раз начинаются заключительные операции, связанные с консервацией на зимний период. Например, люди спускают воду и так далее», — пояснил Александр Ситнов.



Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.