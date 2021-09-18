«Председатель слегла!»: Памфилову возмутил дебош Бондаренко на участке

Председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову возмутило поведение кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Бондаренко общается с главой участкового избиркома на повышенных тонах, требуя предоставить какие-то документы.

«Председатель комиссии слегла! Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально», — сказала Памфилова.



По словам председателя избиркома Саратовской области Ирины Романовой, выдержать безобразия Николая Бондаренко главе комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы РФ.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.