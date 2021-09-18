«Председатель слегла!»: Памфилову возмутил дебош Бондаренко на участке
- 18 сентября 2021, 15:45
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову возмутило поведение кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Бондаренко общается с главой участкового избиркома на повышенных тонах, требуя предоставить какие-то документы.
«Председатель комиссии слегла! Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально», — сказала Памфилова.
По словам председателя избиркома Саратовской области Ирины Романовой, выдержать безобразия Николая Бондаренко главе комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы РФ.
Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
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